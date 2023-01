Kuidas me Lõppe Kaidoga jää alt kala püüdmas käisime

Sajanditevanune püügiviis, kuidas värske kala ka talvel perele lauale saada, pole ajas palju muutunud. Ainult lina ja puuvilla asemel on kapronvõrk.

Päeva, mil Kaido Lõppega jääpüügile läheme, tuleb natuke oodata. Päevad on talvel lühikesed, tööpäeval ei saagi minna. Niisiis kohtume pühapäeval. Kaido ootab meid Partsi külas oma koduõuel. Kaasas on veel Hillar ja Indrek.

Vajalik kraam on juba pikapi kasti laotud. Paar kelku, tavaline ja potkur. Jämedast traadist keeratud ebakorra­pärase kujuga rõngas, mille kohta Indrek teab öelda „Katanka!“ Lisaks puupulgast varrega, traadist ja võrgu­tükist tehtud jääkulp, tuur jää lõhkumiseks ning must vann. Vannis lebavad nööriga varustatud lauajupp, võrkkott kala jaoks, kilekaantes paberid ja pastakas.