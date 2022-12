Kuidas leida tasakaal Hiiumaa metsade majandamise ja säilitamise vahel?

Kallid hiidlased, miks otsime tasakaalu teekonnal, mida metsa­teadlased on 230 aastat sillutanud (1783 Campenhauseni instruktsioonid) ja metsamehed jätkusuutlikult siiani astunud. Kas Hiiumaa metsad on kuidagi tasakaalust väljas? Ei ole. Kõik on korras. Hiiumaal on metsade seisund hea, isegi nii hea, et Eesti Looduse Fond on teinud ette­paneku, luua Hiiumaa Rahvus­park, kuigi meil juba on 21% Hiiumaast kaitse all ehk 21 950 ha, sealhulgas 7 looduskaitseala, 9 maastikukaitseala, 17 hoiuala, 30 püsielupaika kaitsealustele liikidele, 4 kaitsealust parki, 21 kaitsealust põlispuud, hulganisti vääriselupaiku, 137 kaitsealust taime-, seene- ja samblikuliiki, 17 putuka- ja selgrootute liiki. Lisaks rohkearvulisele punahirve, põdra ja metssea populatsioonile on meil väga haruldasi liike, nt. must toonekurg ja isegi endeemne liik, mida kuskil mujal looduses ei ole – euroopa naarits. Vägev!