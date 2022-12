Kuidas hiidlased tänavu kodudesse jõulupuu saavad?

Riigimetsa Majandamise Keskuse jõulukuuskede kaart tekitab segadust, sest Eestimaa Looduse Fondi rahvuspargi ettepaneku alad on märgitud kaitse­aladeks.

Kaart Kuuseke RMK veebilehel näitab, kust kuuseotsijad võiksid endale jõulupuu leida, kuidas selle eest maksta ja kust kuuske võtta kindlasti ei tohi. Kaardi selgitusse on kirjutatud, et riigimets on tähistatud tumerohelisega, kaitsealad pruuniga ja heleroheline on eramets, kust kuuske tohib võtta ainult omaniku loal. Sinisega on kaardil elektriliinid, mille alt võib samuti kuuske võtta.

Kui kaart Hiiumaa kohalt lahti võtta, on näha, et Eestimaa Looduse Fondi poolt tehtud rahvuspargi ettepaneku alad on märgitud kaitse­aladeks, ehkki need alad ei ole veel rahvuspargiks kuulutatud. Riigimetsa Majandamise Keskuse kommunikatsiooniosakonna sõnul ongi see RMK üldine poliitika, et nendel aladel, mille staatust arutatakse, nagu Hiiumaa rahvuspargi puhul, on raied peatatud ja sellepärast ei tohi sealt ka kuuski võtta. Seda kinnitavad ka RMK peametsaülem Andres Sepp ja Hiiumaa metskonna metsaülem Andres Tammeveski – kui metsaala kaitse alla võtmist arutatakse, siis sealt raieid ei tehta.