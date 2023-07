Kuidas erinevad kultuurid sisekujundust mõjutavad?

Tänapäeval, kui globaliseerumine võtab võimust, võtame me üksteiselt üle eluviisi, sealhulgas kultuuri. Tahame üksteise toite maitsta, traditsioonilist muusikat kuulda ja isegi nende moodi rääkima õppida! Raske on ühte lausesse panna, kui mitmeid elu aspekte võivad erinevad kultuurid täiendada. Üks neist on sisekujundus.

Reisimine ja internet võimaldavad näha, kuidas teised elavad. Vaatleme erinevate kultuuride majastiile, mis üha enam avalikkuse tähelepanu pälvivad. Kui te alles alustate või plaanite oma kodu ümber sisustada, siis lai valik kodutarbeid, mida saate hõlpsasti veebist osta, aitab teil realiseerida teile meeldivat stiili.

Jaapani kodu

Viimastel aastatel on jooga ja meditatsioon muutunud üha populaarsemaks. Samal ajal kasvas huvi Jaapani kultuuri, sealhulgas sisekujunduse vastu. Jaapani kodudes valitseb kord ja rahu. Püütakse vältida mittevajalikke esemeid – tähelepanu pööratakse eseme funktsionaalsusele. Selline minimalistlik lähenemine meenutab Skandinaavia stiili.

Hubasust loovad interjööris kasutatud puit, riis, õled, bambus ja paberdetailid. Need on traditsioonilised materjalid, mida leidub Jaapanis looduslikult.

Ruumid on ka multifunktsionaalsed – need on varustatud kokkupandavate voodite, lükanduste ja madalate laudadega, mille ümber on istumiseks padjad. Domineerib neutraalsete värvide palett: hall, pruun, must ja valge.

Ameerika kodu

Mõju poolest võttis Ameerika kodustiil inglastelt sümmeetria ja geomeetrilised mustrid, mis hiljem kujunesid neutraalseks, mitmekülgseks, kuid hubasemaks keskkonnaks. Ruume piiravatest seintest loobumisega luuakse majja avatud ruum. Pereliikmed saavad telekat vaadates ja õhtusööki valmistades üksteist näha ja üksteisega suhelda.

Domineerib maalähedaste värvide palett, kuhu kuuluvad beežid, terrakota, sinised, rohelised, pruunid ja kreemikad toonid. Mõnikord kasutatakse teravama pildi loomiseks tapeeti või jooniseid seintel. Puit on kõige populaarsem valik viimistluse, põrandate ja lagede jaoks.

Skandinaavia kodu

Üks populaarsemaid ja järgitavamaid stiile on skandinaavia stiil. Skandinaavia sisekujundust hinnatakse selle esteetika ja sirgete joonte poolest. Just selle lihtsus, minimalism ja funktsionaalsus on kiire elustiiliga inimesi köitnud. See stiil meenutab mõnevõrra jaapani stiili.

Domineerivad pehmed toonid, tavaliselt valge ja pruuni kombinatsioonid. Skandinaavialiku interjööri paigaldamine ja hooldamine ei nõua palju pingutusi, kuid näeb siiski muljetavaldav välja. Tundub, et trend valida Skandinaavia sisekujundus ei kao niipea.

Prantsuse kodu

Prantsuse interjöörid on sarnased nende moega – nad näevad alati vaevata šikid välja. Riiuleid katavad antiikkaunistused, aknaid katavad pilkupüüdvad kardinad. Prantslased hindavad autentsust, mistõttu nad ei püüa oma kodu muuta luksuslikuks hotellitoaks. Neile meeldib kombineerida vintage ja modernistlikku mööblit.

Kõige levinumad on valged toonid või vähemalt vaoshoitud värvipalett. Et luua üleminekut ruumide vahel, ei pelga nad siiski rõhutada seda erksamate värvide ja mustritega.

Toscana kodu

Toscana on kuulus piirkond Põhja-Itaalias. Oma ereda päikese ja suurejoonelise looduse poolest kuulus Toscana on toonud kohalike elanike kodudesse soojade maalähedaste värvide paleti : beeži, sinise, pruuni ja punase varjundid. Kui seinad on värvitud selle paleti tumedates toonides, valitakse kollane, oranž või helepunane mööbel.

Kaunistuseks kasutatakse metalli ja marmori kombinatsiooni, jättes puitpõrandad. Toskaanlastele, kes päikest ei naudi, meeldib jätta aknad lahti, et valgust maksimaalselt ära kasutada. Kardinaid kasutatakse nii palju kui privaatsuse tagamiseks vaja.

Vahemere rahvaste kodu

Vahemere piirkond on suur, hõlmates paljusid riike ja kultuure alates Hispaania rannikulinnadest kuni Kreeka kodudeni. Siiski on neil kõigil ühine sisekujundus, milles on soe ja romantiline atmosfäär.

Vahemere stiilis on katmata talad, kaarekujulised koridorid ja tekstureeritud seinad. Piirkonna ajalugu on näha keerukate ornamentidega plaatides, mis katavad põrandaid, seinu ja isegi treppe. Puuvillane tekstiil on ka interjööri väga oluline osa. Sellest loodud kaunistused ja aksessuaarid, näiteks makramee stiilis kardinad, annavad kodule vabaduse tunde. Sellised majad peegeldavad kohalike vaikset ja rahulikku elustiili.

India kodu

India stiili iseloomustavad erksad värvikombinatsioonid ja mustriline mööbel. Kui soovite luua selles stiilis interjööri, on soovitatav valida punane, oranž, sinine ja kollane, millel on riigi kultuuris tõesti erakordne tähendus. Nendes erksates värvides on värvitud nii seinad kui mööbel.

Lauad, toolid ja kapid on sageli valmistatud tumedast lehtpuust, nagu eebenipuu või tiikpuu. Olenevalt mööbli päritolust võib see olla kaetud elevandiluuga ja nikerdatud lille- või hinduistliku kujundusega.