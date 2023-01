Aasta viimasel tööpäeval andis senine Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juhataja Artur Valk teatepulga üle Anne-Ly Torstenssonile .

Torstensson ütles ametisse astudes, et tal on suured saapad täita. Küsimusele, mis tema valitsemise ajal muutuma hakkab vastas uus juhataja: „Usun, et spordi poolt tuleb elus hoida ehk samamoodi jätkata ja kultuuri poolt lisada.” Oma esimese ülesandena näeb ta kohalikega tutvumist, kuna pole piirkonnast pärit. Tuleb välja selgitada, mis nende ootused on, ütles ta.