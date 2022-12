Kõpu tuletorn vilgub piparkoogina Tallinnas

Pealinna tuiksoonelt Disaini- ja Arhitektuurigaleriist Pärnu mnt 6 leiab Hiiumaa tuntuima maamärgi koopia, valmistatud materjalist, mis jõulude eel koduköökides hinnatud.

Traditsiooniline piparkooginäitus on üks populaarsemaid sündmusi jõuluaegses Tallinnas ning see on toimunud järjepidevalt alates 2006. aastast. PiparkoogiMaania nime all otse kesklinnas toimuv väljapanek on kunstinäitus, kus vaid üks tingimus – kõik peab olema tehtud piparkoogist. Näituse autoriteks on umbes sada Eesti kunstnikku, kelle seas on arhi­tekte, disainereid, keraamikuid ja kujutavaid kunstnikke. Selle aasta näituse teemaks on arhitektuur.

Loominguline kollektiiv Lea Järve, Kairi Kirt-Ende, Piret Müüripeal, Alo Neerot, Katre Rajur ja Andres Mikker on näitusele valmistanud piparkoogist eksponaadi, mis kannab nime „Kõpu tuletorn – Läänemere vanim“ ja Kõpu tuletorni piparkoogitaignast valmistatud koopiaga selle kunstiteose näol tegemist ongi.

„Hiiumaa on meile kõigile südamelähedane ja just seetõttu nõnda otsustasime,“ ütles töö üks autoreid, arhitekt Piret Müüripeal. Tuletorn-piparkook on nagu päris – laternaklaas tehtud želatiinipaberist, isegi tuli tornis vilgub – sees on rattatuled patareiga.

Piparkooginäitust pealinna tuiksoonel saab näha kolmekuningapäevani. Kõpu tuletorni piparkoogiks küpsetanud autorite kollektiiv kinnitas, et siis on nad lahkesti valmis selle hiidlastele vaatamiseks annetama. „Pool aastat peaks see küll kindlasti koos püsima, enne kui ära mureneb,“ lausus Piret Müüripeal.

Peep Lillemägi