Koolitantsu Hiiumaa maakondlikust voorust piirkondlikku vooru pääses edasi Tiina Tantsustuudio kaks rühma nelja tantsuga. Kokku osales maakondlikus voorus kümme tantsu, millest kaheksa olid Tiina Tantsustuudio erinevate rühmade esituses.

Tiina Kaev ütles, et tulemusi oodates olid eriti põnevil just nooremad tantsijad. „Kahjuks ei saa ma neid edasipääsuga seekord rõõmustada, kuid proovime rõõmustada teiste edu üle. Ka see on oluline oskus, mida tuleb harjutada ja osata,” ütles juhendaja.