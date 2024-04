KVALIFIKATSIOONIPROBLEEMID | Vabakool tahab raskuste kiuste koolitusloa pikendust

Eelmisel aastal haridusministeeriumi järelevalve käest palju kriitikat saanud Hiiumaa Vabakool on tehtud ettekirjutused täitnud ning taotleb uut tegevusluba.

Järelevalve hoiatas eelmisel aastal, et kui kool ei suuda ettekirjutusi täita, võib ta uuest loast ilma jääda. Olemasolev kolmeaastane koolitusluba lõpeb 31. augustil.

Käesoleva kuu alguseks esitaski vabakool, nagu tähtaeg ette nägi, taotluse loa saamiseks kooli pidamiseks esimeses ja teises kooliastmes ehk 1.–6. klassini.

Hiiumaa Vabakooli juhataja Kadri Romano ütles Hiiu Lehele, et seni on kõik ettekirjutused täidetud. „Paar ainekava vajasid veel täiendamist ja need saame täiendatud kujul täna HTMi saata,“ ütles juhataja 1. aprillil.