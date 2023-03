Koolilastele kohaliku toidu pakkumine kipub olema keeruline katsumus

Hiiumaa koolid tahaksid kasutada kohalikku toitu ning ettevõtjatel oleks ka pakkuda, kuid tehnilised probleemid nullivad selle plaani juba eos.

Kohaliku toidu kasutamise plaani pidurdavad keeruline logistika, hoiustamisvõimaluste puudumine ja probleemid järjepideva varustamisega.

Pingutusi kohaliku toidu pakkumiseks koolides ja lasteaedades tehakse. Emmaste lasteaia kokk

Astrid Kobli ütleb näiteks, et saab kasutada toiduks kohaliku kana­kasvataja mune, naabertaluniku kõrvitsat ja kurke ning on tellinud kartulit ja porgandit ka Kaire Vannase käest Käinast. Kärdlas asuva kalapoe Kala ja Võrk juhataja Jürgen Malva ütleb, et Kärdla kool ja Palade lasteaed on väga tublid kalatellijad. Kärdla kooli majandusjuhi Andre Krooni sõnul on koolilaste söögilaual olnud kala ka otse kalurilt. Palade lasteaialapsed söövad direktor Agne Rubeni sõnul kohalikke marju ja köögivilju nii palju kui võimalik ning kasvatavad ise õpetajate abiga oma maitsetaimed ja

piparmündi ning korjavad ka nurme­nukud.