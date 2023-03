Kompostrite pildistamise palve põhjustas protestilaine

Vald hakkas koguma infot, kuhu hiidlased oma biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed panevad, sest jäätmevedajale antakse neid üle vaid 133 kinnistult, kuigi kokku on saarel jäätmetekkekohti üle 4000.

Vallavalitsuse palve, esitada kinnitus biojäätmete kompostimise kohta ja võimalusel lisada pilt kompostrist või kompostikastist, tekitas sotsiaal­meedias protestilaine.

„Selle uue nõudega ületab vald privaatsuse piire,“ kommenteeris Maia Jõpiselg sotsiaalmeedias. Hiiu Lehele selgitas ta, et tema kriitika on suunatud korralduse ja informeerimis­protsessi pihta. Biojäätmete kaardistamise asemel kogub vald tema hinnangul isikuandmeid.

Ta leiab, et valla kogutud andmeid võib kasutada nii andmete andja kasuks kui kahjuks ning igasugune ülereguleerimine tekitab pigem probleeme, mitte ei lahenda neid. See, millise lepingu kinnistuomanik prügiveo ettevõtjaga sõlmib, peaks olema igaühe enda otsustada.

Hiiumaa vallavalitsuse jäätme­spetsialist Kadri Aljas ütles, et lause, millele Jõpiselg viitab, tuleneb õigusaktidest ega saa suuremat õigusjõudu selle allkirjastamisega. See teavitab isikut kohaliku omavalitsuse õigusest ja kohustusest teha järelevalvet. “Kindlasti ei tähenda see seda, et ametnik teeb seda suvalisel ajahetkel omavoli alusel. Järelevalvet tehakse õigusakti nõuete rikkumise kahtluse tekkimisel,” selgitas Aljas.