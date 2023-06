Kolm näitust vabas õhus, kus nautida suve ja kultuuri korraga

Suvel, kui aja kulg tõepoolest mingit rolli ei mängi, vaid voolab omasoodu, tahaks vaimu turgutada ka nendel tundidel, mil siseruumides esitletud näitused on kinni. Hiiumaal saab ka õhtul ja varahommikul kulgeda mööda sooja saart ja leida siit ja sealt silmale ilusaid väljapanekuid.

Kai Kallas, Hiiumaa Sadamate juhataja, soovitab tulla külastama näitust „Mereline Hiiumaa“, mis praegu vaatamiseks väljas Sõru sadamas. „Mõte, teha näitus, tuli seoses sellega, et 2021 oli Hiiumaa merekultuuri aasta,“ meenutab Kai. „Tahtsime, et näitusel oleksid fotod, mis kajastavad merelise elu kõiki aspekte.“ Valiti välja 21 fotot, mis 2021. aastal olid vaatamiseks väljas Kärdla Keskväljakul, eelmisel aastal oli näitus maailma kõige ilusamas Orjaku väikesadamas. Sel aastal saab näitust näha Sõru sadamas. „Panime fotod üles päris hooaja alguses ja see jääbki Sõrule kuni sügise lõpuni. Siis pakime pildid talvekorterisse, et järgmise hooaja alguses viia Kalana sadamasse,“ selgitab Kai. Koht, kus näitus Sõrul asetseb, on valgustatud, nii et külastaja saab ka hämaral ajal seda vaadata. Ajal, mil Sõru Muuseum on avatud, saab siseruumides vaadata uut näitust Torupilli-Jussist – Eesti kõige kuulsamast pillimehest, kes oli pärit Hiiumaalt.

Margit Kääramees, Orjaku sadama perenaine kutsub külastama maailma kõige ilusamat väike­sadamat ja eriti sealset ööpäeva­ringselt avatud näitust muuli veeloodimajas. „Veeloodimaja ehitati 1911. aastal veetaseme mõõtmiseks, kui sadama muul valmis sai. Siis oligi selline veemõõdu süsteem, et loodimajal põrandat ei olnud, vesi oli merepinnaga samal kõrgusel, aga ei lainetanud, nii et sai veetaseme kõrgust täpselt mõõta maja sees olnud mõõdutahvli järgi,“ kirjeldab Margit. „Eks ta aja jooksul pehkis ja oli 2000ndate alguseks üsna viltu vajunud. 2005. aasta

jaanuaritorm viis loodimaja sootuks. „Külarahvas oli muidugi kurb, aga ei heitunud, vaid lõi külaseltsi ja esitas oma kõige esimese projekti muuli õpperaja tegemiseks koos veeloodimaja taastamisega.

2007. aastal sai loodimaja uuesti üles ehitatud, aga nii, et nüüd oli sel juba põrand all ja inimesed said majja sisse, vaatama näitust sadama, loodimaja ja küla ajaloost. „Sel kevadel ehitasime uue tammise trepi, ekspert vaatas maja konstruktsioonid üle ja ütles, et kõik on korras,“ kinnitab Margit.

Külaseltsi järgmiste projektidega on ehitatud sadama külamajad. Infomajast saab tassi kohvi kõrvale vastuseid Orjaku ja Kassari kohta ja osta kohalikku käsitööd. Saalimajas toimuvad Kassari Kultuurinelja­päevade raames kontserdid ja peod, seda saab rentida ka enda peo jaoks. Praegu on Saalimajas päevasel ajal Kalli Samorodni maalinäitus.

Ly Johansen, Hiiu Gourmet’ perenaine, on üles seadnud näituse Orjaku pilliroo õpperaja vaatlustorni. Läbi roosahina ja üle lambakarjamaa kulgev rada viib tornini, mille vaateplatvormi seintele on üles seatud fotod Hiiumaa söödavast loodusest – nurmenukuõitest, kuhu mesilasel lennata mee tootmiseks, kaselehtedest, mis tee sees hästi maitsevad. Sauna-aasta puhul tuletab Ly meelde ka, et jaaniaeg on õige aeg talviste saunavihtade tegemiseks. Ta soovitab värsked kaselehed tugevalt kilesse keerata ja sügavkülma pista. „Kui talvel välja võtad ja sauna viid… Milline suvelõhn ja meelolu!“ Näitusega soovis ta esile tuua looduslikke toiduks sobivaid taimi, mida Hiiu Gourmet oma toodetes kasutab.

Näituse kujundas Valev Sein, fotod on Pääro Metsandilt ja Kaja Hiis-Rinnelt, teostas Recado Meedia.

Tegelikult on matkarajal kogunisti kolm platvormi, kust loodust kõrgemalt vaadata. Leia üles torn, kus on Päärolt suur panoraamfoto öise vaatega lahele samast kohast.