Linnumäe resto peakokk Jaan Kontkar (35) ütleb, et nimepäevaks talle keegi õnne ei soovi. Jaanipäev on kõigi pidupäev.

Statistika ütleb, et Hiiumaa elanike seas on ligikaudu 35 Jaani nimelist. Pigem on see rohkem vanemate meeste nimi, sest Eestis elava Jaani keskmine vanus on 59 aastat ja kõige rohkem on neid 75aastaste seas.