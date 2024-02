Kõik, mida vajad täiusliku aianurga loomiseks

Aed on selleks, et seda nautida täiel rinnal: lugeda päikese käes raamatut, kasvatada maitsetaimi ning valmistada maitsvaid grillroogasid. Selleks et sa saaksid teha kõike seda, tuleb kujundada aianurk või grillmaja, mis võimaldab nii külalisi võõrustada, süüa valmistada kui ka lõõgastuda vaikuses. Jagame sinuga ideid, kuidas sisustada oma unistuste aianurka.

Alusta oma soovide kirja panekust

Planeerimine on kõige aluseks. Selleks pane kirja kõik, mida soovid, et sinu aianurgas oleks. Kui sa soovid seal süüa valmistada, siis tuleks arvestada väliköögi loomisega. Olgu selleks suitsuahjud või erinevat tüüpi grillid, kogu köögiosa tuleb põhjalikult läbi mõelda, et tagada, et aianurgas oleks vaba ruum kõige selle planeerimiseks. See on ka üks mahukamaid osasid, mis võib võtta suure pinna kogu aianurgast. Arvesta ka sellega, et lisaks väliköögile tuleb mahutada ka söögilaud ja toolid.

Teadagi võib suvi olla jahe, vihmane või vastupidiselt väga kuum, selleks soovitame planeerida aianurka nii, et ka väiksema vihma kui ka tugeva päikesekiirguse ajal oleks seal hea olla. Päikesevari, markiis või välja ehitatud katus kaitsevad päikese eest ja pakuvad varjualust kergema vihma korral. Pikaajaliseks ja vastupidavaks lahenduseks soovitame valida kas markiisi või ehitada korralik katus.

Pane kõik oma soovid kirja ja alusta aianurga planeerimist, et pärast seda asja kallale asuda ning aianurga ehitama ja kujundama hakata. Kaup24 ja Hansapost on siinkohal abiks – olgu selleks väikesed suitsuahjud, grillid või suur ja vastupidav markiis koos aiamööbliga, nendest e-poodidest leiad kõik vajamineva oma aianurga jaoks.

Vali sobiv sisustus

Pärast plaani valmimist saab alustada sisustamisega. See tähendab kõige sobilikumate ja ilmastikukindlate tarvete valimist alates väliköögist kuni puhkealani välja. Selleks et teaksid, kuidas valida kõige sobilikumad sisutuselemendid ja mööbli, räägime alljärgnevalt suuremate ja olulisemate tarvikute valimisest.

Väliköök. Köögiosa planeerimisel tuleb arvestada sellega, kui palju on ruumi vaja ja millised on sinu ootused. Kui sulle meeldib grillida ja külalisi võõrustada, ei pea ilmtingimata ehitama teist kööki, vaid piisab ka sellest, kui valida endale sobiv grill ja suitsuahi koos laua või tasapinnaga toidu kiireks ettevalmistamiseks. Kuna grillid ja suitsuahjud võivad olla väga erinevad (alates universaalsetest suitsuahjudest kuni keraamiliste grillideni välja), siis soovitame ennekõike tutvuda nende erinevate võimalustega, et tuvastada enda jaoks parim variant. Seejärel keskenduda söögilaua ja toolide valimisele. Mööblit valides eelista alati välitingimustesse mõeldud mööblit, et tagada selle pikaajaline vastupidavus õuetingimustes.

Mugav puhkeala. Ükskõik, kas sulle meeldib aianurgas päevitada, raamatut lugeda või niisama lõõgastuda, leia aianurka pehme mööbel, mis on mugav kõikideks nendeks tegevusteks. Selleks võib olla pehme kattega õuediivan või päevitustool, mugavad istumispadjad või kott-toolid. Olenemata sellest, mis tüüpi istumisalust eelistad, on oluline tagada ka ilmastikukaitse. Kui sa ei soovi oma aianurka vihmaga üldse kasutada, vali päikesevari, mis kaitseb kuuma päikese eest. Juhul, kui sind ei heiduta vihm ja sellele vaatamata sooviksid õues aega veeta, soovitame ehitada katuse, mis sind kaitseb, või kinnitada markiis, mis lisaks päikesekaitsele on tõhus ka kergema vihma vastu.

Viimistle kogu tulemust vaipade, taimede, laternate ja tulukestega, et anda viimane lihv kogu aianurgale ja luua sellest õdus pesa, kus on nii sinul kui ka külalistel hea aega veeta.