Kõige populaarsemad prantsuse magustoidud, mida nauditakse kogu maailmas

Erakordsed maitsed kombineerituna luksuse ja hämmastava esitlusega – kõik kondiitritoodete armastajad teavad, et prantsuse magustoidud ei valmista kunagi pettumust. Prantsuse kondiitritoodete traditsioon ulatub sajandite taha ja paljud klassikalised magustoidud on meie riigis tänapäevalgi levinud.

Prantsuse magustoidud on tõelised kunstiteosed, alates värsketest võicroissantidest kuni suus sulavate mandlimakroonideni, mis nõuavad mitte ainult kõrgeima kvaliteediga koostisosi, vaid ka täpsust, aega ja veidi kannatlikkust.

Kuid igaüks, kes tahab õppida prantsuse hõrgutisi valmistama ja oma perele või sõpradele muljet avaldada, ei tohiks lasta end hirmutada. Tänapäeval võib igaüks saada tõeliseks kondiitriks, järgides retsepte ja ekspertide nõuandeid ning omandades kogemusi!

Siin on mõned kõige populaarsemad prantsuse magustoidud, mida saate ise valmistada – valige lihtsalt küpsetusplaat, küpsetuskomplekt või magustoidutarvik FORMADORE-ist, mis on valmistatud kõige kvaliteetsematest materjalidest, et teie küpsetised ei jääks vormi külge kinni ja aitaks hoida nende veatut väljanägemist.

Makroonid

Kas teadsite, et makroone, mis on nüüd Pariisi kohvikute sümboliks, valmistati tegelikult Itaalias 8. sajandil? Nende mandliküpsiste itaalia versioon oli aga palju lihtsam ja prantslastele tundus see liiga magus. Alles 16. sajandil leiutas prantsuse kondiiter Pierre Desfontaines selle magustoidu uue vormi: makroonist sai topeltküpsis vähem magusa kreemitäidisega ja alguse sai tänaseni eksisteeriv Ladurée kondiitritöökoda. Need värvilised mandliküpsised ahvatlevad oma maitsete mitmekesisusega: alates klassikalisest vanillist ja pistaatsiapähklist kuni soolase karamelli ja matcha kergelt mõrkja maitseni – makroonid ei jäta kedagi rohkemat tahtma.

Nende küpsiste tegemiseks läheb vaja mandlijahu, tuhksuhkrut, munavalget, suhkrut ja veidi vaniljeekstrakti. Kreem põhineb tavaliselt rasvasel koorel.

Ekleerid

Need piklikud koogid, mis on täidetud vahukoore, karamelli või muu kreemja täidisega, on teine lemmikmagustoit Prantsusmaal ja mujalgi. Arvatakse, et éclairi, nagu me seda tänapäeval tunneme, on täiustanud prantsuse kondiiter Marie-Antoine Carême, kes elas 19. sajandi alguses. Huvitaval kombel on nimi “éclair” tuletatud prantsuse sõnast “välk”, mis viitab arvatavasti kiirusele – see magustoit on ju nii maitsev, et seda tahetakse süüa nii kiiresti kui võimalik!

Aastate jooksul on sellest ikoonilisest magustoidust loodud palju variatsioone ja maitsekombinatsioone, kuid klassikalist prantsuse kondiitritoodet saab hõlpsasti valmistada lamedate tainaste ja vahukoorega täidisega.

Cannelé

Canneléd on väikesed silindrikujulised prantsuse küpsetised, millel on karamelliseeritud koorik, mis tuleneb taina kõrgest suhkrusisaldusest ja kõrgel temperatuuril küpsetamisest. See jumaliku maitsega magustoit loodi arvatavasti 18. sajandil Bordeaux’ piirkonnas: sel ajal kasutati veini valmistamisel munavalget, et muuta vein läbipaistvamaks, ja kui nunnad mõtlesid, mida teha ülejäänud munakollastega, muutsid nad need cannelé põhikoostisosaks.

Tänapäeval valmistatakse traditsioonilisi cannelésid taignast, mis koosneb piimast, suhkrust, jahust, munadest ja vaniljest. Tainast maitsestatakse sageli rummiga ja jäetakse ööseks seisma, et esile tuua iseloomulik kaneeli maitse. Oluline on rõhutada, et cannelésid küpsetatakse spetsiaalsetes vormides, mis on vajalikud täiusliku silindrilise kuju ja karamelliseeritud kooriku saavutamiseks. Siit saate osta tippkvaliteediga küpsetusplaati, mis talub äärmuslikke temperatuurikõikumisi ja tagab ohutu küpsetamise.

Brüleekreem (Crème brûlée)

Seda kreemjat magustoitu, mis on kaetud karamelliseeritud suhkru kihiga, peetakse absoluutseks klassikaks. Crème brûlée tähendab prantsuse keeles “kõrvetatud kreemi” ning see võimaldab teil nautida pehme vaniljekreemi ja krõmpsuva karamelliseeritud suhkru rikkalikke maitseid ning mis veelgi hämmastavam, seda on nii lihtne kodus valmistada!

Crème brûlée traditsioonilised koostisosad on munakollased, suhkur, koor ja vanilje. Pärast keedukreemi valmistamist valatakse see üksikutesse vormidesse ja küpsetatakse veevannis, et tagada õrn ja ühtlane küpsemine. Seejärel puistatakse jahtunud kreemi peale ühtlaselt kiht kristallsuhkrut ja karamelliseeritakse köögipõleti abil, kuni peale moodustub õhuke krõbe koorik. See loob kontrasti kreemja konsistentsi ja krõbeda kuldse suhkrukooriku vahel.

Madeleine-koogikesed

Uskumatult maitsvad merekarpe meenutavad võiküpsised on klassikaline prantsuse magustoit, mis on meil üha enam levinud. Need kerged ja kohevad küpsetised said Prantsusmaal populaarseks pärast seda, kui legendi kohaselt serveeriti 18. sajandil kondiitri Madeleine Paulmier’i loodud magustoite Poola kuningale Stanislaus I-le tema Lorraine’i visiidi ajal. Tollest ajast alates on sellest imelisest magustoidust saanud Prantsusmaa lemmikmagustoit kohvi kõrvale, mida nauditakse kogu maailmas.

Koogid valmistatakse jahust, suhkrust, munadest, võist ja maitseainetest, näiteks sidrunikoorest või vaniljeekstraktist ning on tavaliselt lihtne ja elegantse kujuga magustoit, mille valmistamiseks on vaja spetsiaalset küpsetusplaati.

Nii et maailma vallutanud prantsuse magustoidud võivad hõlpsasti jõuda ka teie koju – uuendage oma kööki ja lubage endal katsetada.