KOHVIKUILM | Vihmasabinaid on, aga kohvikutes käimist need ei sega

Kohvikutepäeva esimese päev ja teise päeva esimene pool möödub sajusemalt, laupäeval on lootust kuivemale ilmale.

Tänased ja homsed sajuhood aga ei paista olevat väga tugevad ja need ei ole ka kuigi pikaajalised. Suures plaanis on ilm peaaegu, et normaalne ja kõlbab õues olla küll, teatud mööndustega.

Täna (03.08) liigub piki Rootsi rannikut niiske madalrõhkkond. Selle sajupilved vallutavad päevaga terve Eesti, Hiiumaale jõuab esimene sajupilvede serv umbes kella 13 paiku. Selles on sadu nõrk või mõõdukas ja möödub tunni-paariga. Teine sajuvöönd tuleb aga kohe järgi ja jõuab Hiiumaale orienteeruvalt kella 16-17 paiku. Selles võib sisalduda ka äikest ning sel juhul on ka sadu tugev. Samas on see sajuvöönd kitsam ja seetõttu sajab lühemat aega. Õhtul võib veel mõni üksik sajupilv üle liikuda. Tuul puhub lõunakaarest ja puhanguid on oodata 13…15m/s, sedagi rannikualadel. Soojakraade tuleb 17…20°C.

Homme, reedel (04.08) liigub see madalrõhkkond edasi põhja suunas, kuid päeva esimeses pooled jääme siiski selle kindlasse mõjusfääri. Öösel on sajuhooge ning täielikult välistada ei saa ka mõnd üksikut äikest. Päeva esimeses pooles areneb veel rünksajupilvi, mis mõnele poole hoogsadu toovad. Äikese tõenäosus on väike. Täpset kellaaega sadude arenguks ja üleliikumiseks on keeruline öelda, aga üldjoontes mida kell edasi, seda vähem ja harvem sadu tuleb. Sajukogused ei tohiks ka väga suured olla. Õhtul saab mõjusamaks juba kõrgrõhkkond ning sajuhooge on üksikuid. Tuul puhub edelast ja puhanguid on rannikualadel 13…15m/s. Sooja on päevasel ajal maksimaalselt 20°C.

Laupäevaks (05.08) haarab ohjad kõrgrõhkkond ja kohvikutepäevade viimane päev möödub kuivalt (nii öösel kui päeval ) ja enamasti ka päikeseliselt. Läänekaare tuul nõrgeneb, puhangud jäävad rannikul alla 10m/s ning soojakraade on päevasel ajal 18…21°C.

Huvitavaks läheb ilm pühapäevast alates, kuid sellest pikemalt juttu juba homses Hiiu Lehes!