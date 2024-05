KOER OLI VANA | Politsei alustas koera julma kohtlemise osas menetlust

Politsei alustas menetlust seetõttu, et Eestimaa Loomakaitse liit jagas sotsiaalmeedias fotosid ja videoid surnud koerast, kes väidetavalt oli jäetud hoolitsuseta. Tegu oli Reigi Eiffeli juures lapsi rõõmustanud landseeri tõugu Manfrediga. Loomakaitse liidu postituses kõlasid räiged süüdistused looma omaniku Jaan Alliksoo ja viimasel ajal koera eest hoolitsenud Triinu Piheli aadressil.

„Manfred suri loomulikku surma ja oli enne seda haige kuskil pool päeva,“ selgitas Jaan Alliksoo õde Aet Alliksoo. „Tõesti, jala peal tal oli mingi kärn – käisime loomakliinikus näitamas seda haava, kuigi teadsime, et Manfred on meil viimaseid päevi ja midagi polnud päästa, sest ta oli juba nii vana. Sel päeval ta jah, püsti enam ei saanud, aga eelmisel päeval oli veel lõbus, käis ringi ja suhtles turistidega.“ Avalikel andmetel on landseeride eluiga üksteist aastat, Manfred elaski täpselt nii vanaks.