KIRI RUHNUST | Hei, Hiidlane!

Üks huvitav uudis ka, hetkel on meil algamas uus projekt Runska ehk Ruhnu keele päästeoperatsioon. Keelt oskab tänapäeval vaid käputäis vanemaid kõnelejaid, seega peame ruttu tegutsema. Vaatasime, et kõigil naabritel on oma keel, mida siis meie ka selle riigikeelega siin jandime, kui kogu Eesti meist niiviisi aru võib veel saada, eksootika puudub.