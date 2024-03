KAUA OODATUD | Hiiumaa sai esimese Coop Loto autovõitja

Seitse aastat ja 62 loositud autot üle Eesti läks aega enne, kui Hiiumaa sai endale esimese Coop Loto autovõitja. Neljapäeval sai valge Toyota võtmed kätte Anu Pielberg.

Autovõit ei tule kellelgi igapäevase uudisena ja ei tulnud ka ettevõtjale ja Hiiumaa volikogu esimehele Anu Pielbergile. Naistepäeval kaupluses lilli ostes sai ta kõne, kus teatati võidust, mille ta oli teeninud ostude pealt kogutud boonuse eest saadud lotopiletitega.

Kuna Hiiumaa Tarbijate Ühistu on ka Pielbergi transpordiettevõtte Hiiu Autotrans klient, käisid peast muremõtted läbi. “Arvasin, et nüüd on midagi juhtunud – kas autoga või juhiga,“ meenutas ta eelmist reedet, kui rõõmusõnumi sai.