Katkine pliit pani tööle suitsuanduri

28. veebruari õhtul teatati häire­keskusele, et Käina osavallas Niidi­külas on eramajas tunda suitsu­lõhna ja töötab ka suitsuandur. Koha­peal selgus, et tegemist oli vana pliidiga, mis ajas suitsu sisse, kuna selles olid praod. Päästjad tuulutasid toad ning kontrollisid üle küttesüsteemi, mis esmasel vaatlusel vajas parandamist ja puhastamist. Kuna tegemist oli vanainimesega, kes ilmselgelt ei saanud enam üksi hakkama, teavitati abivajajast ka valda.