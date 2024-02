KÜLAELU | Käsukorras pole külavanemat mõtet valida

Hiiumaal pole ühtegi külavanemat, kes oleks valitud Hiiumaa valla poolt kehtestatud statuudi järgi.

Külaliikumine koondub Hiiumaal seltsidesse, mis tihti hõlmavad mitut küla. Vallavalitsuse poolt on kehtestatud külavanema valimise kord, kuid selle ameti vastu pole huvi. Asjad saab aetud ka muudmoodi.

Kodukant Hiiumaa esinaine Heli Üksik rääkis, et valimise korda on avalikult tutvustatud, sellest on räägitud, aga initsiatiiv peab tulema külast. „Meie oleme seda teemat arutanud mitmel korral, aga külavanemat ei saa valida käsukorras,“ ütles Üksik. Ta lisas, et kui külaselts leiab, et tal pole seda ametimeest vaja, siis sinna see jääb. „Mingeid kuupäevi ega aega paigas pole, külavanema valimine on nende vaba valik.“ Üksik selgitas, et külaseltsi võib kuuluda ka mitu küla. „Kuna külad on väikesearvulised, siis igaüks tunneb igaüht ja murega pöördutakse otse vastava vallaametniku poole,“ rääkis ta.