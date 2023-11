Kas suvekööki valida parim suitsuahi, söögilaud või hunnik kappe?

Miks keset kõige mõnusamat suveilma ennast umbsesse kööki pagendada, kui samal ajal võiks süüa teha ägedas suveköögis: parim suitsuahi, kraanikauss, tööpind ja muu vajalik kohe käeulatuses? Edasi lugedes leiad paar head soovitust, mida suvekööki planeerima hakates meeles pidada.

Suveköök olgu õiges kohas

Ükskõik mida ehitades loeb asukoht, asukoht ja veelkord asukoht. Mida iseseisvamana suveköök ehitada, seda kaugemal võib see n-ö päris köögist olla. Kui aga teada on, et üsna palju toetutakse tavaköögile, võiks liikumistee olla loogiline ning lühike. Kõige hullem, kui oled suveköögi ehitamisega korralikult vaeva näinud, ent tegelikult jääb see liiga ebamugavaks, et päriselt kasutusele võtta.

Kohe kindlasti ei pea suveköök olema tavaköögi koopia. Ei ole ju tavaköögiski leitav parim suitsuahi või lõkkeplats, miks siis on suveköögil vaja iga tubast tehnikaimet. Eeldustest vabakslaskmine teeb planeerimise lihtsamaks, sest sa ei pea end piirama traditsioonilise köögi võimaluste ja vajadustega.

Kas sinu suveköögis on vajalik parim suitsuahi?

Esmalt tuleb mõelda oma vajadustele ja eesmärgile. Kas tahad suveköögis liha ja kala suitsutada? Kindlasti on sulle vajalik parim suitsuahi, mille leiab Kaup24 või Hansapost veebipoodidest. Vastavalt vajadustele kas Biowin minisuitsuahi, multifunktsionaalne Grillsymbol suitsuahi-grill-šašlõkk või universaalne suitsuahi.

Viimased kaks on oluliselt suuremad ja ei pruugi ehk olla parim suitsuahi väikesesse aeda. Teades, et vaja läheb nii reste kui konkse ja pigem rohkem kui vähem ruumi, siis tõsi, parim suitsuahi sinu jaoks ongi too suur klassikaline lahendus.

Suvehommik ja väliköök

Muidugi on olemas universaalseid lahendusi, mis sobivad põhimõtteliselt kõigeks, aga kui sa tead oma eelistusi ja kasutusharjumusi, oleks patt neid mitte arvesse võtta.

On sinu unistus pühapäevahommikuti, olenemata ilmast, pannkooke küpsetada ja neid maasikamoosiga süüa? Siis peab suveköögil olema elektriühendus pliidi jaoks ja piisav varjualune, et ka jahedamad suvehommikud hubaseks muuta. Ehk tahad, et ei peaks iga söögiriista vajades või maitseainet soovides tuppa jooksma? Nii et sulle pole vajalik mitte niivõrd suveköök, kui suvine söögituba. Või tahad ühe hooga Selverist kogu vajaliku kraami ära osta ja seda siis mugavalt suveköögis hoida, ehk vaja on tavalisest suuremat külmkappi?

Suveköögi mugavuslisandid – millele mõelda?

Kuigi kõik need soovid nõuavad täiesti erinevat suvekööki, siis on ka mingid klassikalisemad lahendused, millele mõelda ja mida arvestada. Kindlasti võiks suveköögil olla varjualune, mis pakub kaitset liigse päikese ja tüütu vihmasabina eest. Lisades elektri- ja veeühendused, saab kasutusvõimalusi veelgi laiendada. Näiteks võib suveköögi kõrval olla mugav istumisala, kus saab soojakiirguri abil mugavat temperatuuri hoida. Veeühendus võimaldab aga pesta nii käsi kui toiduaineid, ilma vajaduseta ämbriga maja vahet joosta.

Kindlasti tasub planeerida lisakapp või -riiul. Alles kööki kasutades võid avastada, et nii üks kui teine asi läheduses oleks äärmiselt mugav! Vaba kapipinna olemasolul on sellele kohe ka koht olemas, mitte ei pea hakkama ümberkorraldusi tegema. Ja kui jääbki mõni riiul tühjaks, siis see pole mingi probleem.

Külalised ei taha alati niisama istuda ja oodata, kuni toit ette kantakse. See on pigem reegel, et soovitakse abistada. Mõeldes sellele juba enne ehitust, on võimalik planeerida avatud ja rohkem töökäsi mahutav tööpind. Kui ruumi on vähe, siis kasvõi ajutine – kraanikaussi kattev suur lõikelaud või seinale kinnituv klapplaud.

Suveköök võib kujuneda seltskonnaelu ja suvise tegutsemise keskpunktiks, kus loodud mälestused kestavad läbi aastate. Selle eelduseks on siiski hästi läbi mõeldud lahendus ja tarvilikud asjad, olgu selleks siis parim suitsuahi, jookidele mõeldud külmkapp või puhastamist lihtsustav nõudepesumasin.