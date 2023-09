Kas Soomes populaarsust koguv püsimetsandus sobiks ka Hiiumaale?

Hiiumaal on palju vanu ja väärikaid metsi, mille lagedaks raiumine teeks haiget nii loodusele kui ka paljudele kohalikele ja külalistele. On ju võimsad loodusmaastikud üks peamisi põhjuseid, miks Hiiumaa kannab paljude eestimaalaste silmis paradiisi tiitlit. Siin leidub vanu ja elurikkaid metsi, mis võiksidki jääda puutumatuks. Ja samas ka metsi, mille puhul võib kaaluda küll majandamist, ent loodussõbralikumate võtetega. Ka mullu tehtud Hiiumaa rahvuspargi ettepanek soovitab just taoliste võtetega riigimetsade majandamist – Eestimaa Looduse Fond on ette pannud, et loodavast kaitsealast moodustaks püsimetsana majandatav osa 80%.