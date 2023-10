Kas prinditud kliendilehtede kasutamine on hääbuv trend?

Kaupluseketi jaoks on juba kaupade poodi transportimine paras logistiline peavalu. Nende riiulil hoidmine ja ostjate ostukorvi saamine nõuab aga lisaks pidevat reklaamimist ja sooduspakkumisi. Järjest laiemate digitaalsete võimalustega maailmas oleks mõistlik eeldada, et paberkandjal kliendilehed surevad vaikselt välja.

Aga kliendilehed, nagu Lidl kliendileht, on jätkuvalt laialdaselt kasutuses ja supermarketite jaoks populaarne vahend reklaamiks. Vaatame lähemalt põhjuseid, miks Lidl kliendileht ja paljud teised supermarketite kliendilehed on jätkuvalt nii edukad.

Need jõuavad rohkem inimesteni

Uuringud näitavad, et viiest ostjast neli loeb paberkandjal kliendilehte, võrreldes kõigest pooltega, kes vaatavad veebist pakkumisi. Nii võib öelda, et ehkki Lidl kliendileht on saadaval nii paberkandjal kui ka digitaalselt, jõuab prinditud versioon suurema tõenäosusega inimesteni ja suurendab Lidl kaupluseketi müügikäivet.

Personaalne puudutus

Üllataval kombel eelistab enamik tänases maailmas digisõltuvuses nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutajaid vaatamata kõigele siiski prinditud kliendilehe versiooni digitaalsele. Paberil on rohkem väärtust ja saadud pakkumistega tekib suurem emotsionaalne side. Lisaks võtavad paljud enda jaoks rohkem aega, et sooduspakkumisi lugeda pingevabas keskkonnas ja jagada neid teiste pereliikmetega.

Trüki- ja digikandjad täiendavad üksteist

Pooled tarbijatest ja supermarketite külastajatest loevad informatsiooni nii paberist kliendilehtedest kui ka veebist. Sisuliselt tähendab see seda, et veebiversioon on paljude jaoks lihtsalt täiendav võimalus saada värskemat infot ja isegi kui ostja pidevalt külastab Lidl kaupluseketi veebilehte, on Lidl kliendileht jätkuvalt omal kohal. Siinkohal tuleb rõhutada, et supermarketite kliendilehti, nagu Lidl kliendileht, loetakse kõigist postkasti saadetud reklaamidest kõige rohkem.

Mis on kliendilehtede tõmbenumbriks?

Kliendilehed võimaldavad ostjatel rahulikult teha oma otsuseid, kasutada oma aega tõhusamalt ja hallata oma eelarvet. Need aitavad hinnata parimaid valikuid, tutvustades saadaolevaid kaubamärke ja tooteid.

Brändiomanike jaoks võivad kliendilehed tõsta brändi- ja tooteteadlikkust ning mõjutada ostuotsuseid, sest tegelikult ostab enamus ostjatest täpselt selle sama toote, mida nad plaanisid osta enne poodi sisenemist.

Uute toodete ja kampaaniate turule toomise puhul pakuvad kliendilehed nähtavust, et neid tooteid ja pakkumisi üldse märgataks. Täna soodustusega saadud ja seni tundmatu toode võib kiiresti muutuda üheks tarbija lemmikuks ja selle ostmist jätkatakse ka kaua peale seda kui kampaania on lõppenud.

Edu valem

Nii trükitud kliendilehtede kui ka samal ajal digitaalse reklaami koos kasutamine võib olla tõhus taktika ühtses turundusplaanis, mis võib olenevalt eelarvest hõlmata postkasti saadetud kliendilehti, sooduskampaaniaid, sotsiaalmeedia kasutamist, veebilehte ning trüki- ja telereklaame.

Kuid liikuvaid osi on valemis palju. Eeldusel, et toode, hind ja ajastus on õiged ning toode on poes saadaval, võivad kliendilehed suurendada poeketi müüki ja kasumit. Nii võib julgelt öelda, et trükitud kliendilehed ei sure välja enne, kui tänased teismelised vallutavad põhitarbijate turu, kui siiski.