Reformierakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsioon on teinud ettepaneku arvata endine Kärdla osavallavanem Aivar Viidik erakonnast välja maine kahjustamise pärast.

Möödunud nädalal teatas Aivar Viidik, et läheb Hiiumaa piirkonnast üle Haapsalu omasse. Hiiumaa reformierakondlaste juht Evelin Lehtsaar ütles, et neile Viidik oma lahkumist ei põhjendanud. Esmaspäeval teatas Hiiumaa organisatsioon, et Hiiumaa vallavolikoguga taasliitudes keeldus Viidik ühinemast fraktsiooniga. Seetõttu kaotab kaheliikmeliseks jäänud erakonna esindus õiguse moodustada fraktsiooni.