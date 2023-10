Esmaspäeval kell 10.34 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Põllu tänaval on põlema süttinud katlamaja.

Päästjad selgitasid välja, et põleng on korstna ja seina vahel ning tuli on levinud katuse alla. Päästjad avasid lae- ja seinakonstruktsioone ning kustutasid põlengu kella 11.19ks. Sündmusele reageerisid Kärdla ja Käina päästjad.