Kärdlas on märtsi alguseni üleval kaks omanäolist näitust

Möödunud nädalal oli Kärdlas kaks näituse avamist. Kolmapäeval avati Valev Seina näitus „Üks teine tuba“ Kärdla kultuurikeskuses ja neljapäeval Mare Raidma filmikostüümide näitus Nelja Nurga Galeriis.

Mare Raidma kostüümide näitust võiks kõigepealt natuke kaugemalt vaadata. Õhtusel ajal turu poolt tulles võib nii mõnigi hiline linnaskõndija mõelda, et miks seal galeriis nii palju rahvast on. Sest just niisugune see näitus klaasi tagant tundub. Ja eks ka sisenedes, sest ilmselt on nii mõnigi meist näiteks Kaubamajas käies mõne mannekeeni ees vabandanud või vastupidi – võpatanud, kui eksponaat liigutab.