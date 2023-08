Tervise Arengu Instituudi 2023. aasta puugiuuringust selgus, et puugioht on Hiiumaal üks Eesti kõrgemaid.

Tänavu on uuringu kohaselt puukide keskmine levik Eestis saja ruutmeetri kohta 5,65. Kärdlas on sama näitaja aga koguni 14,50. Uuringu kohaselt on Kärdlast puugirohkemad Eestis vaid kaks linna: Võhma ja Valga. Hiiu maakonna kohta märgitakse, et nakatunud puukide osakaal on veidi üle poole. Kolmandikul juhtudest leidsid inimesed puugi enda koduaiast.