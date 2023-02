Kärdla-Tallinn lennuliinil sajandi rekord

Möödunud, 2022. aastal kasutas Hiiumaa lennuühendust 11 849 reisijat, mis on selle sajandi rekord. Senine tippnumber jäi aastasse 2019, mil õhuühendust kasutas 10 946 inimest. Lennukiga liikumise suurenemist näitab ka asjaolu, et kui 2015. aastal oli ühes kuus keskmiselt 624 reisijat, siis 2022. aastal pürgis see number 987ni. Kuude vaates on kõige rohkem reisijaid läbi aastate olnud juulis. 2022. aastal oli neid 1448. Aasta varem, mil Eesti piirid COVIDi tõttu suletud olid ja Hiiumaa siseturismi üheks lemmiksihtkohaks, suisa 1663.

Kõige vähem reisijaid on jaanuaris-­veebruaris, 500–600. Kui tavaliselt on ühes kuus üle tuhande reisija vaid mõnel üksikul suvekuul, siis möödunud aastal oli neljakohaline number suisa kuuel kuul järjest, maist oktoobrini. Pealinna suunal lendajaid on järjepidevalt rohkem kui Hiiumaa suunal. Näiteks jaanuaris istus Kärdla lennuväljal lennukisse 346 sõitjat, Tallinnast tulijaid oli 284. Veomaht ehk reiside arv on sel aastal tavapärane, 624 reisi aastas.

Mitmel aastal on olnud riigipühadest ja kultuurisündmustest tulenevalt lisaväljumisi, milleks sel aastal vajadust ei ole, kuna liinil on suurem lennuk. Enim õhureise tehti 2021. aastal – 635.

Halbade ilmaolude tõttu tühistatud reisid on meie lennureisijatele tuttav teema. Näiteks aastal 2017 jäi seetõttu ära ligi 40 reisi. Tänu 2019. aasta alguses Kärdla lennuväljal rakendatud täppismaandumissüsteemile on viimasel ajal tühistatud 10–20 reisi aastas. Kahjuks on viimaste kuude ilm toonud sellesse kurba statistikasse olulist lisa. Detsembris tühistati või pöördus tagasi 13 reisi, jaanuaris 9 ja veebruaris seni 1. Enamasti on põhjuseks madal pilvisus Kärdla lennuväljal, mõnel korral ka ilmaolud Tallinna lennujaamas.