Sauna-aastale läheme Kärdlas vastu rõõmsa meele ja puhta seljaga. Avalikus saunas saab saunapäeva pidada igaüks.

On laupäeva pärastlõuna. Kärdla on vaikne. Tänavail ei kohta hingelistki. Kus kõik on? Kütavad sauna, loomulikult. Kui mitte kodus, siis näiteks sadamas.