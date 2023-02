Kärdla puude palve

Kabeli tänaval jalutades kuulsin teeäärsete puude palvet. Tegemist oli ligi saja punase täpikesega tähistatud ehk mahavõtmisele määratud puudega.

„Palun ärge saagige meid maha. Ka meie tahame vanaks elada. Lisaks anname teile varju ja jahutame pinnast kuumadel suvepäevadel. Leevendame põua tagajärgi ja tulvavete mõju. Selleks aga peame olema piisavalt suured ja kasvama tihedalt. Oleme koduks ja anname toitu loendamatutele elusorganismidele alates loomadest-lindudest ja lõpetades seentega. Ainult vanades puudes leiavad linnud endile pesapaiga ja ka toidu. Seepärast ärge palun võimalusel koristage ka meilt mahakukkunud tüvesid, oksi ja lehti. Nendest tekib kõdunemisel meile ja kogu loodusele eksisteerimiseks vajalik väetis ja huumus. Toodame teile nii vajaliku hapniku, reguleerime ja stabiliseerime õhu koostist kõrvaldades sealt ohtlikke mikroobe, peenosakesi, heitgaase ja teisi mürkaineid. Sikutame pinnasest vett ja mineraalaineid, toetades nii teiste taimede kasvu ja aidates toime tulla kliima­muutustega. Edendame teie tervist, rahustame, vähendame müra ja stressi. Mida rohkem on linnas parke, metsatukkasid ja loodust, seda puhtam püsib õhk ja seda tervemad on elanikud. Lisaks olge ausad – me meeldime teile! Jah, kindlasti võib mõni oks või terve puu saada tuulise ilma korral ohtlikuks. Selleks palun lõigake teede poole olevad ohtlikud oksad ja tüved. Parkides ja ojade ääres ei kujuta need ohtu. Samuti on mõistlik suure tuulega meist eemale hoida. Suure tuulega võivad ka majade katuselt plaadid ja muud osad lahti rebeneda ja suurematki ohtu kujutada. Keskväljaku kuuskki on pikali kukkunud, ometi püstitate selle juurteta ja ohtliku puu igal aastal uuesti. Meie keskel on turvaline, vaikne ja rahulik. Sestap hoidke palun meid!“