Kärdla öös kostsid häirivad paugud

Kärdla sadamapiirkonnas elav ette­võtja Peeter Kondratjev kirjutas teisipäeva hommikul ühis­meedias, et möödunud ööl kuulsid tema majas magada üritanud kuus inimest pauke, mis und häirisid.

„Kuna elamine on Kaitseliidu staabihoone lähedal, maja ja laske­tiiru seina vahel on ehk 30 sammu, oli kahtlus, et paugutamine tuleb sealt,“ rääkis mees.

Paugutamine algas tema sõnul poole kaheteistkümne paiku. Kell pool kaks helistas ta numbril 112, kuid paugud jätkusid. Tunni aja pärast helistas ta uuesti ja läks seepeale ka ise Kaitseliidu värava taha, kurtis seal olnud inimesele muret ja palus uurida, mis toimub. „Pärast seda paugud lõppesid,“ ütles Kondratjev, kellele helistas öösel veel politsei ning teatas, et patrull käis kohal, kuid ei tuvastanud midagi.

„Öösel oli tuul ja lumesadu ja võimalik, et kui lasketiirust see heli ei tulnud, prõmmis mõni lahtine merekonteineri uks või muu taoline. Igal juhul oli see väga laske­tiirust tuleva heli moodi, mis kostus hästi läbi majaseinte,“ kirjeldas Peeter Kondratjev.

Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik Andres Kimber andis vastuseks Hiiu Lehe päringule teada, et Kaitseliidu majas viibis ainult valvur ning tema seletuste kohaselt ei toimunud majas mingisugust tegevust.