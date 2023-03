Septembris valis osavalla­kogu Kärdla uuele lasteaiale sobiliku asukoha, nüüd käivad selle üle uuesti vaidlused.

Mullu septembris tegi Kärdla osavallakogu ettepaneku, rajada linna uus lasteaed vallale kuuluvale Nuutri 11 kinnistule. Osavallakogu leidis, et praeguse lasteaia kinnistule Kalda 11, mille suurus 6800 ruutmeetrit, uus ja suurem lasteaiamaja ära ei mahu. Nuutri 11 kinnistu on üle kahe korra suurem, 15 000 ruutmeetrit, ja seal on ruumi nii suurema maja kui parkimisala jaoks.