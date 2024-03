Kärdla kool pühendas emakeelele terve nädala

„Kas siis selle maa keel?” küsis Kristjan Jaak Peterson 1818. aastal oma eestikeelses luuletuses „Kuu”. Samale küsimusele otsisid möödunud nädalal vastust ka kõik Kärdla Kooli õpilased, sest pühendasime emakeelele mitte ainult ühe päeva, vaid terve nädala.

Meie eesmärk oli kogu nädala jooksul tavalisest palju enam rääkida õpilastega eesti keelest ja kirjandusest ning emakeelenädalaga olid seotud kõik õpetajad ja koolitöötajad. Esmaspäeval juhatasime nädala sisse, tutvustades eelseisvaid ülesandeid, võistlusi ja üritusi.

Kohe hommikul külastas meie kooli näitleja Liia Kanemägi, kes esitas lastele jutuvestmisetenduse „Pikk tige vanaeit”. Oma kodulehel kirjeldab Kanemägi, et see sooloetendus on maiuspala igas vanuses jutuhuvilistele ning kuulda saab häid eesti muinasjutte kaasaegses võtmes. Tegemist oli väga huvitava lahendusega, sest väheste vahenditega anti edasi väga mitmekesine lugu.