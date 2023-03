Kalana sadama valmimine hõigati maha Rootsi meremessil

Hiiumaa sadamad on sellest aastast saadaval rootslaste sadamate broneerimissüsteemis ning tänu eelmisel aastal valminud Kalana jahi­sadamale on oodata Rootsi mereturiste Hiiumaale rohkem kui seni.

SA Hiiumaa Sadamad juhatuse esimees Kai Kallas ütles, et eelmisel nädalal toimunud Stockholmi messil tutvustati teiste seas ka Hiiumaa sadamaid. Kalana jahisadama avamine hõigati maha ka messi suurelt lavalt, kui tutvustati Eesti väikesadamaid.

Rootslaste osakaal ei ole Hiiumaa sadamate külastuses võrreldes soomlastega seni olnud väga suur. Eelmisel aastal oli soomlaste 300 aluse kõrval Rootsist tulijaid vaid 35. Kai Kallas on veendunud, et sel aastal pilt muutub kõvasti.

„Rootsi poolt tulles on Kalana esimene jahisadam, kuhu pärast pikka meresõitu puhkama jääda või tormivarju tulla,“ selgitas Kallas. Hiiumaa sadamad on tema sõnul sellest hooajast üleval ka rootslastele tuttavas kaikoha broneerimise süsteemis Dockspot, mis teeb nende jaoks reisimise mugavamaks ning annab sadamale omamoodi kvaliteedimärgi. Ühe suure plussi annab Kalana sadamale ka sinna sel aastal valmiv tankla. „See loob täiesti uue võimaluse mootorpaatidega meresõitjatele, kes peavad väga täpselt vahemaid arvestama, et kütust jätkuks ja merehätta ei satuks,“ selgitas Kallas.

Väga mitmed Rootsis Hiiumaa inimestega juttu puhunud külalised on juba varem Hiiumaal või Eestis käinud ja seega siinsete oludega tuttavad. Kallase sõnul on Hiiumaa jäänud Rootsi meresõitjale meelde turvalise, kaasaegse ja sõbraliku paigana, kuhu tahetakse tagasi tulla.

Hiiumaa Sadamad on sel aastal osalenud juba kolmel suurel välismessil: jaanuaris oldi nädal aega Düsseldorfis Euroopa suurimal meremessil, veebruaris Helsingis. Euroopa Liidu rahastusega Eesti-Läti ühisprojekt East Baltic Coast on lisaks messidel käimisele andnud Kallase sõnul tuge ka Sõru ja Kalana sadama ehitustöödele.