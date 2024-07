TOLMUMURE LAHENDATUD | Kalana külatee sai punase asfaltkatte

Kalana Metsavahi tee sai täna punase kõvakatte. Umbes 2 km pikkune tee, mis viib RMK külastuskeskusest mereni, oli aastaid elanikele mureks suvise tolmamise tõttu. Pärast kahte päeva teetöid on aga imestamist palju nii tee laiuse kui ka värvi üle. Teist sellist värvi teed Hiiumaal ei teatagi. Üks külaelanik teadis rääkida, et tegijad mehed tulid Saaremaalt. Kalana rahvas kratsib kukalt, et äkki on tegu väikese vimkaga hiidlastele. Igatahes lõõpimist ilmselt jagub – tee näeb välja nagu staadion ja juba küsitakse: millal siis rajad maha joonistatakse.