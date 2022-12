Kalana jahisadam tõi Eesti Rootsile lähemale

Reedel andis ehitaja, AS Tariston tellijale üle 1,5 miljonit eurot maksnud Kalana jahisadama, mis olulisel määral lühendab merematkajate teekonda Rootsist Eestisse.

Sadam ja selle sissesõidukanal on kolm meetrit sügavad ja sinna mahuvad 2,4meetrise süvisega alused. Kokku on vana Kalana kala­sadama kõrvale ehitatud jahisadamas 30 kaikohta.

Kuigi kohti pole palju, oli töömaht suur: akvatooriumist ja sisse­sõidukanalist kokku võeti välja 20 000 kuupmeetrit pinnast ja kaldakindlustusteks tõi ehitaja, AS Tariston 3000 kuupmeetrit raudkivirahnusid.

Taristoni töödejuhataja Aivar Tammeveski juhtis ka SA Hiiumaa Sadamad teise, Sõru jahisadama laienduse ehitust.