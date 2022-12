Kaisukaru juubel Kõrgessaare raamatukogus

Viskoosa valitsejamajas saab jõulu eel lisaks raamatute laenutamisele vaadata näitust armsatest mänguasjadest.

Tänapäevase kaisukaru esimene mudel loodi Margarete Steiffi pereettevõttes Saksamaal, kus Richard Steiff mõtles 1902. aasta oktoobris välja esimese liikuvate käppadega ja pehmest materjalist mängukaru. Nõnda siis tähistab meile lapsepõlvest armas kaisumõmmik tänavu väärikat 120. juubelit.

„Kui avastasime, et kaisukarudel on ülemaailmne juubel ja meil Hiiumaal täitsa olemas inimene, kes neid kogub, ei olnud enam pikka mõtlemist, oli selge, millega jõulude eel lugejaid üllatada,“ selgitas Kõrgessaare raamatukogu direktor Leelo Sarapuu. Tema sõnul on juba traditsiooniliseks saanud näituste korraldamine üks raamatukogu lisa­funktsioone, mis külastajaid paelub.

Karude omanik, Kärdlas elav ja õpilas­kodu perenaisena töötav Monika Liiv ütles, et kollektsiooni hoiab ta Kõpus vanaema juures ja seal on üks ruum mõmmikuid täis. Tänaseks on neid kindlasti üle tuhande ja Kõrgessaare raamatukogusse jõulu eel näitamiseks valitud üle saja.

„Asi sai alguse umbes seitse aastat tagasi, kui Hilleste kabeli second hand müügikaupade seast hakkas neid karusid tulema. Kuna müügiga tegeles mu elukaaslase ema ja mõmmikud tundusid armsad, siis nõnda mänguasju kogunema hakkaski,“ pajatas naine sellest, kuidas hobi alguse sai. Monika Liiv hindas vahvaks, et avalikkus kaisukarusid näha saab. „Olen raamatukogust kuulnud, et eriti lastele teeb see palju rõõmu.“

Väljapanekut kaisukarudest saab vaadata Kõrgessaare raamatukogu lahtioleku aegadel 2023. aasta jaanuari lõpuni.