Selleks, et parandada SA Hiiumaa Sadamad finantsseisu, vähendas sihtasutuse nõukogu kohalikele paadiomanikele mõeldud soodustust ja kergitas külalisaluse kaikoha hinda neljandiku kuni poole võrra.

„Kärdlas me tegelikult isegi hindu alandasime, kuna need olid võrreldes teiste piirkonna sadamatega liiga kõrged,” selgitas sihtasutuse nõukogu esimees Raido Randmaa. „Orjakus, Kalanas ja Sõrul tõusid hinnad rohkem, aga need on endiselt heal tasemel, eriti kohalike hinnad.“