Hiiumaa on eeskätt mändide saar. Liivane ja vaene pinnas ei võimalda siin nõnda vohada tammedel ja teistel laialehistel puudel nagu ülemere Saare- ja Läänemaal. Korralikke tammikuid siit naljalt ei leia, pigem on saare tunnuspuuks ikka vähenõudlik mänd. Vanadest pühapuudest on endiselt alles Ülendi pärn ja Tärkma tamm, veidi vähemtuntutest Kõpu Pihla mänd.