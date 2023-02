Ka kodus hääletamine peab olema turvaline

Alates eilsest saab osaleda Riigi­kogu valimistel eelhääletades valimisjaoskonnas, kodus või

e-valimiste teel. Hääletamine peab olema salajane. „Kodus hääletamine tuleb korraldada selliselt, et seda viivad läbi vähemalt kaks mitte samasse erakonda kuuluvat jaoskonnakomisjoni liiget,“ rääkis Hiiumaa valla valimisjuht vallasekretär Annika Grauberg. Täiesti lubamatud on juhused, kus hääletatakse teise isiku eest või aktiivselt aidatakse hääletamisele kaasa näiteks inimese digiidentiteeti kasutades. E-hääletada saab valija ka soovi korral uuesti. Arvesse läheb viimasena antud hääl.

Valimiskampaaniat võib seekord teha ka valimispäeval, kasvõi valimisjaoskonna ukse taga, küll aga mitte jaoskonnas. Kui on alus kahtlustada valimisvabaduse rikkumist, tuleb sellest teatada valimis­juhile, vajadusel ka politseile. Mistahes rikkumistest tuleb teatada kirjalikult ja teatamisel tuleks meeles pidada, et rikkumist tuleb ka tõendada.