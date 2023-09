VIDEO JA FOTOD | Astronaut kosmoselaevast Hiiumaad ei näinud – tuli ise kohale tulla

Täna külastas Hiiumaad NASA astronaut Nicole Aunapu Mann, kelle esivanemad pärit Käina lähedalt Villemi külast. Reis kosmosesse pani teda end koduplaneedil veelgi kodusemalt tundma.

Nicole’i visiidi eesmärk on tutvuda Eesti ja Hiiumaaga ehk selle poolega oma päritolust, millega on seotud tema eestikeelne perekonnanimi. Ta rääkis, et on terve elu end eestlaseks pidanud, kuna Aunapu nimi on tema koduriigis Ameerikas alati palju küsimusi tekitanud. Eestisse ja Hiiumaale tulek on unistus, mida Nicole mainis juba möödunud aasta oktoobris enne oma esimese kosmoserisi algust. Siis ütles ta, et loodab reisida Eestisse õige pea pärast kosmsest naasemist. Hiiumaa oli esimene paik, mida Eestisse jõudes külastas ning siin viibides ütles ta, et on selle võimaluse eest väga tänulik.