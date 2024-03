JUHTKIRI | Ühe küljega münt

Hiiumaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni pakutud idee, et Hiiumaad võiks sättida pühendusmündile, on tunnustamist väärt. Samamoodi ka see, et vallavalitsus ideega kaasa tuli ja Eesti Pangale vastava avalduse tegi. Kas sellest ka asja saab, näitab aeg. Kuid kokkuvõttes näitab see veelkord, et loeb hea idee, mis ei pruugi alati olla keeruline.

Võib julgelt väita, et Hiiumaa pääsemine mündile oleks üks parimaid reklaame, mida saar endale tahta võiks. Seda muidugi mastaabi ja leviku mõttes, aga ka seetõttu, et see oleks lugu. Kes meist poleks uurinud kätte sattunud münti, kus mõne Euroopa riigi tähistus peal. Ikka tahetakse teada, et miks on mündil kujutatud just seda mingit kindlat asja.

Nüüd võiks juba edasi minna ja näiteks koolides ja lasteaedades välja kuulutada mündi kavandi konkursi. Isegi siis, kui Eesti Panga asjamehed hiidlaste mõtet mündivääriliseks ei pea, saab valminud töödest näha, kuidas järeltulevad põlvkonnad oma k0dusaart näevad. Mis lugusid Hiiumaa neile jutustab. Head ideed ei saa raisku lasta.

Ja kui juhtubki, et mõni Hiiumaaga seotud mõte otsustatakse mündile panna, oleks kohe mõtteid võtta.

Öeldakse küll, et mündil on alati kaks poolt. Tavaliselt siis kaks vastastikust mõtet. Hiiumaa mündile panemise ideel on aga tõesti vaid üks külg. See parem.