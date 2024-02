JUHTKIRI | Teenitud märkamine

Vabariigi aastapäeva eel antavad teenetemärgid on Eestis sügava tähendusega traditsioon, millega tunnustatakse inimeste panust Eesti arengusse. See traditsioon ei ole pelgalt formaalsus, vaid presidendi tänu neile, kes on oma töö ja pühendumusega Eestit edendanud.

Sel aastal Hiiumaalt teenetemärgi saajateks osutunud Helgi Põllot, Tiit Randmaad ja Lydia Minajevat seob asjaolu, et nad kõik on oma tegemistes olnud pikaajalised ja järjekindlad ning see ei ole alati olnud võib-olla kõige lihtsam.

Loomulikult võib kellelgi tekkida küsimus, et aga miks just need inimesed? Selline mõttekäik on pigem kohatu, sest teenetemärgi saajad on riigipea otsus vastavalt sellele, keda on esitatud.

Helgi Põllo tegutsemine Hiiumaa ajaloo ja identiteedi uurimisel ja tutvustamisel, Tiit Randmaa pikaajaline tegutsemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus ning Lydia Minajeva panus pea 38 aasta pikkusel turvalisuse tagamisel räägivad iseenda eest.

Tunnustamine toob ka esile eeskujusid, kes inspireerivad teisi oma panusega ning omakorda ergutab ka teenetemärgi saajaid jätkama panustamist või hoopiski panema otsustama, et elutöö on nüüd tehtud.

Loodetavasti see viimane variant eelpoolnimetatute puhul kõne alla ei tule. Ikka sama prähtjalt edasi!

Hiiu Leht soovib tunnustatutele palju õnne!