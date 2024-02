JUHTKIRI | Suure töö tegijad

Paljud eestlased või hiidlased teadsid 15 aastat tagasi midagi Hiiu kandlest? Arvatavasti vähesed. Paljud teavad nüüd? Vast kümned tuhanded kui mitte rohkem. Isegi, kui on teada detail, et see on pill, millega teeb muusikat Puuluup. Seesama Puuluup, kes sõidab koos 5Miinusega Eurovisioonile Eestit esindama. Kaks meest, tantsides viiulit meenutavat pilli käes hoides, sööbib mällu.

Hiiu kandle lugu on ehe näide sellest, kuidas üks unustusse jäänud ese on võimalik läbi teadliku populariseerimise au sisse tõsta. Puuluubi liikmed Ramo Teder ja Marko Veisson on ise ühes intervjuus naljatamisi öelnud, et nad valisid Hiiu kandle just seetõttu, et siis saab kiiremini omasuguste teravasse tippu. Kitarriga see nii kergelt ei lähe. Nali naljaks, kuid nüüd on nad ise selle pilli tippu viinud.

Võrreldes Eurovisioonile sõiduga on veidi vähem tuntud fakt, et järgmisel laulupeol on pill kavas lausa eraldi liigina. See näitab, et mängijaid jagub ja pill on elus hoitud, nagu Veisson seda ka kunagise eesmärgina nimetas. Nende rolli Hiiu kandle elluäratamises pole võimalik ülehinnata ja selle eest tuleb Puuluubile öelda suur aitäh!

Suures pildis pole asi mitte ainult pillis endas, vaid kui üks osa kultuurist ja pärandist teeb sellise tähelennu, mõjub see positiivselt ka ülejäänud piirkonnale. Olgu selleks siis hiiurootslaste, vormsilaste või rannarootslaste pärimus üldiselt.