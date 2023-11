JUHTKIRI | Statistilised vigurid rahvaarvuga

Viimane Tervise Arengu Instituudi statistika alkoholi kohta on üsna hirmutav. Näiteks saab sealt teada, et Hiiumaal on 18 müügikohta 1000 elaniku kohta.

Tervisearengu Instituudi statistika ka seekord muidugi nagu igasugune numbrimaagia ikka, kus konteksti teadmata ajavadki numbrid pigem segadusse. Selge on see, et Hiiumaa-taolises turismipaigas ongi müügikohti rohkem, kuid välja käidud number on üsna hirmutav.

Hiiu Leht kirjutas aastapäevad tagasi, kuidas statistikaamet hakkas rahvaloendusel arvutama elanike arvu uue metoodika järgi, kus ei arvestatud enam registripõhist elukohta, vaid erinevate andmebaaside ristanalüüsil eeldati inimese tegelik elukoht ning määrati ta sinna elama, tahab ta seda või mitte. Kõige rohkem kaotasidki elanikke just sellised kandid, kus n-ö suveelanikke rohkem. Vormsi, Muhu, Hiiumaa, Saaremaa.

Nüüd ongi esimene linnuke äraspidises statistikas kirjas. Kui rahvastikuregistri järgselt on Hiiumaale end sisse kirjutanud pea 10 000 inimest, siis TAI statistika järgi on Hiiu maakonna elanike arv 8474 inimest. 1500 inimest vähem viib aga müügikohtade arvu 1000 elaniku kohta kohe üles. Teistes Eesti piirkondades rahvaarvu numbrid nii palju ei muutunud ja ka seega ei tekkinud alkoholimüügi kohti justkui imeväel juurde.

Kõik eelnev jutt ei tähenda muidugi seda, et alkomüügi kohti ei oleks liiga palju. Kindlasti võiks neid olla vähem, kuid nagu elu näitab, on alkoholi liigtarvitamisega võitlemine justkui mõõduvõtt mitmepäise lohega. Raiu neid maha palju tahad, kasvavad kohe tagasi.