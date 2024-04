JUHTKIRI | Sõna sõna vastu

Nii nagu arvata oli, lendasid poliitilised kired Hiiumaal lakke ning kaaklus on juba läinud isiklikuks ja inetuks.

Selliste vaidluste juures on kõige halvem see, et esitatakse ainult oma tõde, mille järgi inimesed oma arvamuse peaksid kujundama. Ka Kärdla osavalla vanema ametist vabastamisega kaasnenud kaaklemises on palju rääkimata lugusid.

Üks väidab ühte, teine teist.

Ajalehe vaatest tekib sellistel juhtudel alati kummaline olukord, kus üks ütleb midagi ning siis peaks küsima vastulause. Esimene ütleja tahaks aga taas vastulausele vastulauset esitada. Ja siis tuleb juba vastulause vastulause vastulause.

Lõputu ring.

Aivar Viidik saatis eile rohkem kui 50 aadressaadile, sealhulgas ka Hiiu Lehele kirja, kus esitab päris ränki süüdistusi. Avaldasime paberlehes sellest vaid lõigu, mis puudutas Viidiku volikogu liikme staatuse taastamist, millele saime vallavalitsuse selgituse, mille kohaselt on kõik seaduse raames ja süüdistusteks alust pole.

Enamus pikast kirjast jäi aga kajastamata just sel põhjusel, et leht ei saa olla kindel, kas seal kajastatu on ka päriselt toimunud just sel viisil nagu seda esitatakse.

Kuigi üks pool kinnitab, et kõik on faktid ja tõestatav, on praegu ikkagi sõna sõna vastu. Tõendeid, ükskõik mis kujul, pole nähtud.

Kõik praegu toimunu annab aga kindlasti märku sellest, et kohalike valimisteni jäänud poolteist aastat saavad olema väga pingelised ning kindlasti saame Hiiumaa poliitmaastikul näha nii mõndagi olulist muutust.