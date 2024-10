JUHTKIRI | Palju õnne, Erkki-Sven Tüür!

Erkki-Sven Tüürist on kujunenud nelja aastakümnega üks olulisemaid heliloojaid ning tema looming on kujundanud nii Eesti kui ka kogu maailma nüüdismuusika maastikku. Tema saavutused on teeninud rahvusvahelist tunnustust ja edu laias maailmas.

Mis on Erkki-Sven Tüüri fenomen? Kriitikud armastavad siinkohal rõhutada tema muusika innovaatilisust ja omapära, uudsust ja intrigeerivust, meloodiate salapära ja müsteeriumit või siis esile tuua lihtsust ja äratundmisrõõmu. Erkki-Sven Tüür on helilooja, kes vaatab ettepoole, kombineerib uut ja vana, tuttavat ja võõrast … Küllap on igal hindajal ja kuulajal omajagu õigus, aga üldistades peitub võti ehk hoopis Erkki-Sven Tüüri portreefilmis tema enda välja öeldud mõttes, et oma muusikaga soovib ta üle kõige laotada armastust, kui ta selle suuruseni kunagi küündida suudaks.

Hiidlastel on aga põhjust kuhjaga rõõmu tunda ja uhke olla, et Erkki-Sven Tüür on selline prohvet, kes on kuulus ka omal maal – Hiiumaal. Paljude hiidlaste jaoks on kultuurisümboli staatusesse tõusnud helilooja lihtsalt meite saare poiss, üks tavaline Hirmuste küla mees või Tõrvaahju-vana. See hüüdnimi tuleb koha nimest, kus Tüür elab ja seal oli kunagi kaks tõrvapõletuse ahju. Kõpu metsarikkad kandid olid omal ajal tuntud männitõrva põletamise poolest.

Tüüri hästi tundvad inimesed ütlevad, et Tüür on jäänud endiseks, edu pole teda kuidagi tähtsamaks või suuremaks teinud. Ja see on ilus. Hiiumaa aukodaniku tiitliga pärjatud Tüür on osa külakogukonnast ja mitte kõrvaltvaataja, kuidas asjad omasoodu jooksevad, vaid vajadusel ikka torkija ja sekkuja, kui on oht, et asi võib halvasti lõppeda.

Näiteks möödunud aasta lõpul saadeti Hiiumaalt kliimaministeeriumile avalik pöördumine, milles nõutakse Hiiumaa riigimetsade keskkonnahoidlikku haldamist ja lagedaks raiumise lõpetamist ning mille üks allakirjutanu oli teiste seas Erkki-Sven Tüür.

Aeg-ajalt kerkib saarel ikka küsimus: kes on kõige kuulsam hiidlane? Kui loetlema hakata, on neid kümneid, aga mõni aasta tagasi hääletasid saareelanikud esikohale Erkki-Sven Tüüri. Selja taha jäid nii vägilane Leiger, olümpiamees Heiki Nabi kui ka muusik Ott Lepland. Kuulsate hiidlaste rivis sai muuhulgas kaks punkti kirja Muhu mees Ivo Linna.

Kas rahvusvahelise muusiku jaoks on hiidlaseks olemine mingi oluline osa identiteedist, küsis Tüürilt hiljuti ettevõtja ja rännumees Tiit Pruuli. „Muidugi, loomulikult,“ tuli kiire vastus. „Ma olen siin sündinud, kaheksa klassi Kärdlas koolis käinud, ema on saarlane, isa hiidlane. … Minule annab siin saarel viibimine ja elamine mingi erilise algjõu, siin on üks energeetiline käivitav mootor.“

Sügav kummardus suurele loojale! Palju õnne, tervist ja inspiratsiooni!

