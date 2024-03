JUHTKIRI | Meie maailma laiendus

Sotsiaalmeedia ei ole enam ammu vaid äpp nutiseadmes või internetilehekülg arvutis. See ei ole midagi sellist, millega tegelemiseks võetakse eraldi aega. Sotsiaalmeedia on meie elu osa – mitte mingi paralleelreaalsus, vaid see ongi osa meie maailmast, kus me igapäevaselt tiheldi toimetame. Selle maailma laiendus.

Tänapäeva meediamaailma üks suuremaid muutusi, võrreldes varasemaga, on asjaolu, et me ei ole enam ainult meediatarbijad, vaid soovi korral hoopiski sisuloojad. Sisu loomise all ei pea mõistma ainult vaid neid, kes sellega kuulsaks saanud, vaid igaüks meist, kes midagi sotsiaalmeediasse postitab, on sisulooja.

Põhjused, miks keegi sisu loob, on muidugi väga erinevad. Olgu selleks siis soov saada tähelepanu, lihtsalt talletada oma tegemisi ajaloo tarbeks, kedagi õpetada või jagada emotsioone. See põhjuste nimekiri on loomulikult lõputu.

Tänases lehes Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste poolt tehtud ülevaade, kes Hiiumaal sotsiaalmeedias tegutsevad, ei ole kindlasti mingi edetabel või esiletõstmine. Pigem just näide sellest, kui erineval moel inimesed sotsiaalmeedias tegutsevad. Kelle jaoks eneseteostus, kelle jaoks soov teisi õpetada, kelle jaoks kanal enesereklaamiks või lihtsalt koht lustimiseks.

Kuid ei tasu unustada, et ka sotsiaalmeedias nagu igas teises avalikus ruumis suhtlemisega, kaasneb ka vastutus. See kipub vahel ära ununema.