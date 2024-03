JUHTKIRI | JOKK ja MOKK

Mida väiksem koht, seda keerulisem on olla kohalik poliitik. Tahaks kogukonnas kaasa lüüa, aga ei saa, sest ka ise oled kättpidi rahajagamise ja otsuste tegemise juures.

Suur raha toob alati tüli majja. Ei läinudki kaua aega, kui see juhtus ka Viscosa Kultuuritehase tegemiste juures, nagu ka oodata oli. Volikogus kõlanud opositsioonilise Isamaa poliitikute süüdistused nüüd juba endise Kõrgessaare osavalla vanema Niels-Peter Rattiste pihta võeti üles revisjonikomisjonis.

Süüdistused võimalikus topeltmängus on üsna rängad ning nende esitamisega peab olema ettevaatlik. Seda enam, kui neid tehakse poliitiliselt pinnalt nende poolt, kellega ennegi kana kitkuda olnud. Kuid kui kahtlus on, siis uurida tuleb, aga padistamata. Mitte nii, et keegi juba enne risti lüüakse. Süüdistada on alati kõige lihtsam, tõestada juba keerulisem.

Raske uskuda, et Viscosa rahastamise juures olid otsustajad nii rumalad, et ei kaalunud asja juriidilist korrektsust. Pealegi ei olnud otsustaja üks inimene, vaid volikogu. Suure tõenäosusega vastabki politsei revisjonikomisjoni päringu peale, et juriidiliselt on kõik korrektne ehk siis JOKK.

Tänasest lehest loeme, et Niels-Peter Rattiste ei lähe nende süüdistuste tõttu Viscosa arendamist juhtima. Arusaadav, sest isegi kui kõik on JOKK, jääb alati ka kahtlus, kas kõik on ikka MOKK ehk kas ka moraalselt on kõik korrektne. Sellest taagast ei pääse.

Omaette küsimus on muidugi, mida opositsioon sellest kõigest võitis, sest sisuliselt ei muutu mitte midagi.