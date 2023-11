Johannes käib Hiiumaal talvitumas

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja enam mandrile ennast sisse seada.

Elu ja töö, mis tegelikult on tema puhul üks ja sama, on kulgenud aga nii, et Johannes liikus Kassarist aga veelgi lääne poole. Juba kuu-poolteist varem, kui Hiiumaad tabab suvine inimesteuputus, pakib Ristitee talu Johannes oma suksud treilerisse ja sõidab Vilsandi saarele ja päevasaarele jõuab tagasi alles talveks, kui kõik teised juba ammu läinud on.